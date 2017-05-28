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28 Май 2017 г.
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«Квадрат» режиссера Эстлунда получил Золотую ветвь Каннского кинофестиваля
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Картина шведского режиссера Рубена Эстлунда «Квадрат» удостоена Золотой пальмовой ветви Каннского кинофестиваля, свидетельствует решение жюри киносмотра. Гран-при форума получил француз Робен Кампийо, снявший фильм 120 ударов в минуту. Картина посвящена борьбе сексуальных меньшинств с ВИЧ в Париже....
vz 23:04:00 CEST
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