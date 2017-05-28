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28 Май 2017 г.

«Квадрат» режиссера Эстлунда получил Золотую ветвь Каннского кинофестиваля

Картина шведского режиссера Рубена Эстлунда «Квадрат» удостоена Золотой пальмовой ветви Каннского кинофестиваля, свидетельствует решение жюри киносмотра. Гран-при форума получил француз Робен Кампийо, снявший фильм 120 ударов в минуту. Картина посвящена борьбе сексуальных меньшинств с ВИЧ в Париже....

vz 23:04:00 CEST

Звягинцев получил приз жюри Каннского фестиваля

korrespondent 20:56:00 CEST

Звягинцев ответил на слова критиков о связи его фильма "Нелюбовь" с ситуацией на Украине

gazeta-ru 23:54:00 CEST

Звягинцев с фильмом "Нелюбовь" получил приз жюри в Каннах

ntv 20:11:00 CEST

Фильм Звягинцева "Нелюбовь" получил приз жюри Каннского кинофестиваля

life 20:07:00 CEST

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