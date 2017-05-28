Как сообщила спикер Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области Вероника Бахал, в результате артобстрела был поврежден водопровод диаметром 280 мм. Без воды осталось две тысячи человек в частном жилом секторе. Однако спасательным службам удалось восстановить подачу воды в дома. ura-inform 20:35:00 CEST