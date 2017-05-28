Main Menu

News language and date

Analysis over time

28 Май 2017 г.

Водоснабжение в Красногоровке полностью восстановлено, - ГосЧС

Как сообщила спикер Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области Вероника Бахал, в результате артобстрела был поврежден водопровод диаметром 280 мм. Без воды осталось две тысячи человек в частном жилом секторе. Однако спасательным службам удалось восстановить подачу воды в дома.

ura-inform 20:35:00 CEST

В Красногоровке восстановлено водоснабжение

interfax-ua-ru 17:56:00 CEST

Help about this topicCountries

Help about this topicPlaces

Help about this topicRelated People

Вероники Бахал (2)

Help about this topicOther Names

Facebook (1)

Help about this topicAlerts
Joint Research Center

The selection and placement of stories are determined automatically by a computer program.

This site is a joint project of DG-JRC and DG-Press.

THIS SITE IS STILL WORK IN PROGRESS. THEREFORE PLEASE EXCUSE ANY PROBLEMS!

Please send any comments or suggestions to Email address as image.

This site is a project of the SES Unit of the IPSC, DG-JRC.

The information on this site is subject to a disclaimer.