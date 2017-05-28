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28 Май 2017 г.
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Водоснабжение в Красногоровке полностью восстановлено, - ГосЧС
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Как сообщила спикер Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области Вероника Бахал, в результате артобстрела был поврежден водопровод диаметром 280 мм. Без воды осталось две тысячи человек в частном жилом секторе. Однако спасательным службам удалось восстановить подачу воды в дома.
ura-inform 20:35:00 CEST
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