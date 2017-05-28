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28 Май 2017 г.
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00:19 Под Одессой на берег моря выбросило десятки мертвых дельфинов
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В Одесской области в Килийском районе за последние несколько дней обнаружили тела нескольких десятков дельфинов на берегу, написал глава Килийского райсовета Павел Бойченко на своей странице в Facebook. По его словам, животные погибли в результате беспредела браконьеров, они попадают в сети, которые предназначены для осетровых.
rosbalt 23:38:00 CEST
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