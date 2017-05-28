В Одесской области в Килийском районе за последние несколько дней обнаружили тела нескольких десятков дельфинов на берегу, написал глава Килийского райсовета Павел Бойченко на своей странице в Facebook. По его словам, животные погибли в результате беспредела браконьеров, они попадают в сети, которые предназначены для осетровых. rosbalt 23:38:00 CEST