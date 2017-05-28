В Челябинске подростки напали на полицейских на фестивале красок Холи, портал Ura.ru. сообщает Инцидент произошел 27 мая. На видеозаписях, которые опубликовал портал, видно, как участники фестиваля атакуют автомобили правоохранителей. По данным издания, полицейские обеспечивали охрану порядка на мероприятия. rbc 13:36:00 CEST