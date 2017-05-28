Main Menu

News language and date

Analysis over time

28 Май 2017 г.

Подростки атаковали полицейских на фестивале красок в Челябинске

В Челябинске подростки напали на полицейских на фестивале красок Холи, портал Ura.ru. сообщает Инцидент произошел 27 мая. На видеозаписях, которые опубликовал портал, видно, как участники фестиваля атакуют автомобили правоохранителей. По данным издания, полицейские обеспечивали охрану порядка на мероприятия.

rbc 13:36:00 CEST

28.05.2017 12:30 : Участники фестиваля красок «Холи» в Челябинске забросали красками два полицейских автомобиля

echomsk 11:37:00 CEST

Help about this topicCountries

Help about this topicPlaces

Help about this topicRelated People

Help about this topicOther Names

Help about this topicAlerts
Joint Research Center

The selection and placement of stories are determined automatically by a computer program.

This site is a joint project of DG-JRC and DG-Press.

THIS SITE IS STILL WORK IN PROGRESS. THEREFORE PLEASE EXCUSE ANY PROBLEMS!

Please send any comments or suggestions to Email address as image.

This site is a project of the SES Unit of the IPSC, DG-JRC.

The information on this site is subject to a disclaimer.