В результате операции турецких ВВС на севере Ирака были ликвидированы 13 членов запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК), сообщает Reuters со ссылкой на турецкий Генштаб. В ходе авиаудара также было уничтожено семь объектов PKK в районе Авашин-Басьян. Как утверждают военные, ликвидированные боевики готовили террористическую атаку. kommersant 9:26:00 CEST