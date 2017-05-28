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28 Май 2017 г.

Генштаб Турции сообщил о ликвидации 13 членов РПК в Ираке

В результате операции турецких ВВС на севере Ирака были ликвидированы 13 членов запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК), сообщает Reuters со ссылкой на турецкий Генштаб. В ходе авиаудара также было уничтожено семь объектов PKK в районе Авашин-Басьян. Как утверждают военные, ликвидированные боевики готовили террористическую атаку.

kommersant 9:26:00 CEST

Турецкие военные ликвидировали 13 членов РПК на севере Ирака

vesti 10:22:00 CEST

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