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28 Май 2017 г.
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Генштаб Турции сообщил о ликвидации 13 членов РПК в Ираке
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В результате операции турецких ВВС на севере Ирака были ликвидированы 13 членов запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК), сообщает Reuters со ссылкой на турецкий Генштаб. В ходе авиаудара также было уничтожено семь объектов PKK в районе Авашин-Басьян. Как утверждают военные, ликвидированные боевики готовили террористическую атаку.
kommersant 9:26:00 CEST
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