Об этом говорится на сайте СНБО. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов обратился к украинским пограничникам с призывом построить на востоке страны «непреодолимую крепость». Об этом Турчинов заявил в воскресенье, 28 мая, в поздравлении к Дню.... izvestia-ru 21:25:00 CEST