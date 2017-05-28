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28 Май 2017 г.

Турчинов призвал построить «непреодолимую крепость» на границе с Россией

Об этом говорится на сайте СНБО. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов обратился к украинским пограничникам с призывом построить на востоке страны «непреодолимую крепость». Об этом Турчинов заявил в воскресенье, 28 мая, в поздравлении к Дню....

izvestia-ru 21:25:00 CEST

Турчинов призвал возвести «непреодолимую крепость» на востоке Украины

vz 18:54:00 CEST

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