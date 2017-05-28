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28 Май 2017 г.
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Турчинов призвал построить «непреодолимую крепость» на границе с Россией
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Об этом говорится на сайте СНБО. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов обратился к украинским пограничникам с призывом построить на востоке страны «непреодолимую крепость». Об этом Турчинов заявил в воскресенье, 28 мая, в поздравлении к Дню....
izvestia-ru 21:25:00 CEST
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