|News ClusterRussian
|
|
|Daily News Analysis, across languages and over time
|
|
|
28 Май 2017 г.
|
|
"Арсенал" в рекордный 13-й раз стал обладателем Кубка Англии по футболу
|
МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. "Арсенал" одержал победу над "Челси" со счетом 2:1 в финальном матче Кубка Англии по футболу. В составе победителей забитыми мячами отметились Алексис Санчес (4-я минута) и Аарон Рэмси (79), у проигравших отличился Диего Коста (76). Гол Санчеса стал самым быстрым, забитым в финалах Кубка Англии.
itartass_ru 4:52:00 CEST
|
|
|