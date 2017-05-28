МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. "Арсенал" одержал победу над "Челси" со счетом 2:1 в финальном матче Кубка Англии по футболу. В составе победителей забитыми мячами отметились Алексис Санчес (4-я минута) и Аарон Рэмси (79), у проигравших отличился Диего Коста (76). Гол Санчеса стал самым быстрым, забитым в финалах Кубка Англии. itartass_ru 4:52:00 CEST