ИРКУТСК, 28 мая. /ТАСС/. Ближне-среднемагистральный самолет МС-21 совершил первый полет в Иркутске. Об этом ТАСС сообщил источник на Иркутском авиационном заводе ("Корпорация "Иркут"). "Полет прошел нормально, как планировалось", - сказал собеседник агентства. От дальнейших комментариев на предприятии воздержались. itartass_ru 9:01:00 CEST