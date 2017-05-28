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28 Май 2017 г.

Источник: самолет МС-21 совершил первый пробный полет в Иркутске

ИРКУТСК, 28 мая. /ТАСС/. Ближне-среднемагистральный самолет МС-21 совершил первый полет в Иркутске. Об этом ТАСС сообщил источник на Иркутском авиационном заводе ("Корпорация "Иркут"). "Полет прошел нормально, как планировалось", - сказал собеседник агентства. От дальнейших комментариев на предприятии воздержались.

itartass_ru 9:01:00 CEST

Корпорация «Иркут»: первый полет МС-21 прошел в штатном режиме

izvestia-ru 22:26:00 CEST

"Убийца Boeing и Airbus". Что известно о МС-21

life 13:33:00 CEST

Новейший российский самолет МС-21 совершил первый полет

km 19:51:00 CEST

Путину доложили о первом полете МС-21

vz 14:13:00 CEST

Мантуров: объемы поставок МС-21 до 2037 года составят тысячу единиц

gazeta-ru 13:36:00 CEST

Видео: Самолет МС-21 совершил пробный полет над Иркутском

rg 10:57:00 CEST

Первый полёт российского авиалайнера МС-21. Вид из кабины пилотов

life 20:07:00 CEST

Рогозин подтвердил успех первого полёта нового российского самолёта МС-21

life 12:33:00 CEST

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