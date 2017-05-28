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28 Май 2017 г.
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Источник: самолет МС-21 совершил первый пробный полет в Иркутске
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ИРКУТСК, 28 мая. /ТАСС/. Ближне-среднемагистральный самолет МС-21 совершил первый полет в Иркутске. Об этом ТАСС сообщил источник на Иркутском авиационном заводе ("Корпорация "Иркут"). "Полет прошел нормально, как планировалось", - сказал собеседник агентства. От дальнейших комментариев на предприятии воздержались.
itartass_ru 9:01:00 CEST
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