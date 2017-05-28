ТАОРМИНА /Италия/, 27 мая. /ТАСС/. Лидеры государств, входящих в Группу семи, выразили обеспокоенность ситуацией в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях и выступили за демилитаризацию спорных островов в этом регионе. Об этом говорится в тексте итоговой декларации, принятой в субботу по.... itartass_ru 5:35:00 CEST