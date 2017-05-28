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28 Май 2017 г.
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Страны G7 призвали к демилитаризации спорных островов в Южно-Китайском море
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ТАОРМИНА /Италия/, 27 мая. /ТАСС/. Лидеры государств, входящих в Группу семи, выразили обеспокоенность ситуацией в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях и выступили за демилитаризацию спорных островов в этом регионе. Об этом говорится в тексте итоговой декларации, принятой в субботу по....
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