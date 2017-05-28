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28 Май 2017 г.

Страны G7 призвали к демилитаризации спорных островов в Южно-Китайском море

ТАОРМИНА /Италия/, 27 мая. /ТАСС/. Лидеры государств, входящих в Группу семи, выразили обеспокоенность ситуацией в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях и выступили за демилитаризацию спорных островов в этом регионе. Об этом говорится в тексте итоговой декларации, принятой в субботу по....

itartass_ru 5:35:00 CEST

Пекин осудил итоговое коммюнике G7 из-за комментариев по Южно-Китайскому морю

interfax-ru 9:19:00 CEST

Китай не устроили заявления участников саммита G7

rg 3:29:00 CEST

Китай осудил заявление лидеров G7 по спорным территориям в окружающих его морях

gazeta-ru 3:10:00 CEST

Китай выразил протест в связи с заявлением лидеров G7

izvestia-ru 4:35:00 CEST

Китай выступил с протестом против заявления G7 о Южно-Китайском море

rbc 6:35:00 CEST

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