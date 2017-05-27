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27 Май 2017 г.

Путин выразил соболезнования Президенту Шри-Ланки в связи с жертвами наводнения

(Казань, 27 мая, «Татар-информ»). Президент РФ Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями Президенту Шри-Ланки Майтрипале Сирисене в связи с человеческими жертвами и разрушениями, вызванными наводнениями в различных районах островного государства. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

tatar-inform 15:10:00 CEST

Путин соболезнует президенту Шри-Ланки в связи с гибелью людей из-за наводнений

life 15:16:00 CEST

МЧС России предложило помощь Шри-Ланке в ликвидации последствий наводнения

vedomosti 15:16:00 CEST

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