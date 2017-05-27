(Казань, 27 мая, «Татар-информ»). Президент РФ Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями Президенту Шри-Ланки Майтрипале Сирисене в связи с человеческими жертвами и разрушениями, вызванными наводнениями в различных районах островного государства. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. tatar-inform 15:10:00 CEST