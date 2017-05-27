Вертолет Ми-8 , принадлежащий частному лицу, выполнил жесткую посадку на территории Хабаровского края. На борту, по предварительным данным, находились восемь человек. Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Приморском крае, сообщили в региональном ГУ МЧС. ТАСС Всего на борту воздушного судна находились пять пассажиров и три члена экипажа. ntv 13:02:00 CEST