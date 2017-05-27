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27 Май 2017 г.

Вертолет с охотниками совершил жесткую посадку в Хабаровском крае

Вертолет Ми-8 , принадлежащий частному лицу, выполнил жесткую посадку на территории Хабаровского края. На борту, по предварительным данным, находились восемь человек. Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Приморском крае, сообщили в региональном ГУ МЧС. ТАСС Всего на борту воздушного судна находились пять пассажиров и три члена экипажа.

ntv 13:02:00 CEST

Вертолёт Ми-8 совершил жёсткую посадку в Хабаровском крае

life 13:14:00 CEST

Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Приморском крае

rbc 13:40:00 CEST

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