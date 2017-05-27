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27 Май 2017 г.

Павел Дуров сообщил о "правительственном взломе"

Создатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров в своем Twitter сообщил, что его почтовый ящик в Gmail пытались взломать некие проправительственные хакеры. Павел Дуров сообщил, что получил предупреждение о хакерской атаке от Google. В интересах правительства какой страны действовали хакеры, он не уточнил.

ntv 19:15:00 CEST

Дуров заявил, что его взломали "проправительственные хакеры"

vesti 20:08:00 CEST

Дуров заявил о попытке взлома своей почты правительственными хакерами

lenta 19:42:00 CEST

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