Создатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров в своем Twitter сообщил, что его почтовый ящик в Gmail пытались взломать некие проправительственные хакеры. Павел Дуров сообщил, что получил предупреждение о хакерской атаке от Google. В интересах правительства какой страны действовали хакеры, он не уточнил. ntv 19:15:00 CEST