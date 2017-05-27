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27 Май 2017 г.
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Сергей Лавров считает, что в сборной России собраны непредсказуемые футболисты
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. время публикации: 27 мая 2017 г., 16:12 | последнее обновление: 27 мая 2017 г., 16:12. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, который является поклонником футбола и болельщиком московского "Спартака" , оценил шансы отечественной сборной на Кубке конфедераций по футболу; по мнению министра,....
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