Сергей Лавров считает, что в сборной России собраны непредсказуемые футболисты . время публикации: 27 мая 2017 г., 16:12 | последнее обновление: 27 мая 2017 г., 16:12. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, который является поклонником футбола и болельщиком московского "Спартака" , оценил шансы отечественной сборной на Кубке конфедераций по футболу; по мнению министра,.... newsru 15:26:00 CEST Лавров о сборной России по футболу: они очень непредсказуемые парни gazeta-ru 15:03:00 CEST