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27 Май 2017 г.

Патриарх Кирилл и Валентина Матвиенко стали почетными гражданами Петербурга

Патриарху Кириллу и главе Совфеда Валентине Матвиенко вручены знаки Почетный гражданин Санкт-Петербурга. Церемония состоялась 27 мая в Ротонде Мариинского дворца. Как сообщает пресс-служба Смольного, нагрудные знаки, дипломы и удостоверения вручили губернатор Георгий Полтавченко и председатель Законодательного собрания Вячеслав Макаров.

fontanka 12:17:00 CEST

Патриарху Кириллу и Матвиенко вручили знаки Почётных граждан Петербурга

life 13:14:00 CEST

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