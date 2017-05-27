Патриарху Кириллу и главе Совфеда Валентине Матвиенко вручены знаки Почетный гражданин Санкт-Петербурга. Церемония состоялась 27 мая в Ротонде Мариинского дворца. Как сообщает пресс-служба Смольного, нагрудные знаки, дипломы и удостоверения вручили губернатор Георгий Полтавченко и председатель Законодательного собрания Вячеслав Макаров. fontanka 12:17:00 CEST