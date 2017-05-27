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27 Май 2017 г.
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Патриарх Кирилл и Валентина Матвиенко стали почетными гражданами Петербурга
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Патриарху Кириллу и главе Совфеда Валентине Матвиенко вручены знаки Почетный гражданин Санкт-Петербурга. Церемония состоялась 27 мая в Ротонде Мариинского дворца. Как сообщает пресс-служба Смольного, нагрудные знаки, дипломы и удостоверения вручили губернатор Георгий Полтавченко и председатель Законодательного собрания Вячеслав Макаров.
fontanka 12:17:00 CEST
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