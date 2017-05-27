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27 Май 2017 г.

Великобритания: уровень террористической угрозы понижен

По делу о теракте в Манчестере в субботу в районе Читем-Хилли задержаны еще двое подозреваемых. В ходе рейда полицейским пришлось произвести контролируемый взрыв. Затем жители района Мосс-Сайд были эвакуированы в рамках очередного обыска. Количество арестов достигло 13, а число лиц, содержащихся под стражей — 11.

euronews-ru 16:43:00 CEST

В Великобритании понизили уровень террористической угрозы

inform 18:26:00 CEST

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