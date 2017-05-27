По делу о теракте в Манчестере в субботу в районе Читем-Хилли задержаны еще двое подозреваемых. В ходе рейда полицейским пришлось произвести контролируемый взрыв. Затем жители района Мосс-Сайд были эвакуированы в рамках очередного обыска. Количество арестов достигло 13, а число лиц, содержащихся под стражей — 11. euronews-ru 16:43:00 CEST