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26 Май 2017 г.
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Более 60% американцев считают Россию врагом – опрос
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Большинство американцев считают Россию врагом своей страны. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного телеканалом Fox News. Так, согласно результатам исследования, в тройку главных врагов США вошли Северная Корея (по мнению 93% опрошенных), Иран (80%) и Сирия (76%). Россия заняла четвертую позицию в этом рейтинге.
telegraf-by 10:53:00 CEST
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