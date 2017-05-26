Большинство американцев считают Россию врагом своей страны. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного телеканалом Fox News. Так, согласно результатам исследования, в тройку главных врагов США вошли Северная Корея (по мнению 93% опрошенных), Иран (80%) и Сирия (76%). Россия заняла четвертую позицию в этом рейтинге. telegraf-by 10:53:00 CEST