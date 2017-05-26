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26 Май 2017 г.

В России появится новый вид визы для временно проживающих

Такая виза будет выдаваться иностранцу или лицу без гражданства на срок до четырех месяцев. При этом выдаст ее МВД России одновременно с разрешением на временное проживание в РФ и на срок действия этого разрешения. Законопроект разработан во исполнение постановления Конституционного Суда РФ от 16 февраля 2016 года.

rg 12:25:00 CEST

Госдума приняла закон о новой визе для разрешения на временное проживание

tatar-inform 12:42:00 CEST

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