Такая виза будет выдаваться иностранцу или лицу без гражданства на срок до четырех месяцев. При этом выдаст ее МВД России одновременно с разрешением на временное проживание в РФ и на срок действия этого разрешения. Законопроект разработан во исполнение постановления Конституционного Суда РФ от 16 февраля 2016 года. rg 12:25:00 CEST