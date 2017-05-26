|News ClusterRussian
|
|
|Daily News Analysis, across languages and over time
|
|
|
26 Май 2017 г.
|
|
В Манчестере задержали еще одного подозреваемого по делу о теракте
|
«Этим утром мы задержали мужчину в районе Мосс-сайд. Задержание произведено в связи с атакой, совершенной в понедельник на «Манчестер Арене. В рамках расследования были задержаны десять человек, но мужчина и женщина были освобождены без предъявления обвинений. Таким образом, под стражей остаются восемь человек», - говорится в сообщении.
profile 9:54:00 CEST
|
|
|