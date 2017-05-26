В Манчестере задержали еще одного подозреваемого по делу о теракте «Этим утром мы задержали мужчину в районе Мосс-сайд. Задержание произведено в связи с атакой, совершенной в понедельник на «Манчестер Арене. В рамках расследования были задержаны десять человек, но мужчина и женщина были освобождены без предъявления обвинений. Таким образом, под стражей остаются восемь человек», - говорится в сообщении. profile 9:54:00 CEST В деле о теракте в Манчестере появился еще один подозреваемый vesti 5:55:00 CEST