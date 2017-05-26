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26 Май 2017 г.

В Манчестере задержали еще одного подозреваемого по делу о теракте

«Этим утром мы задержали мужчину в районе Мосс-сайд. Задержание произведено в связи с атакой, совершенной в понедельник на «Манчестер Арене. В рамках расследования были задержаны десять человек, но мужчина и женщина были освобождены без предъявления обвинений. Таким образом, под стражей остаются восемь человек», - говорится в сообщении.

profile 9:54:00 CEST

В деле о теракте в Манчестере появился еще один подозреваемый

vesti 5:55:00 CEST

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