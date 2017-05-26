Пресненский суд Москвы отправил под домашний арест бывшего директора Седьмой студии Юрия Итина, Дождь. сообщает Обвинение просило поместить Итина в изолятор на два месяца. Сам Итин попросил отправить его под домашний арест. Адвокат просил отложить рассмотрение вопроса о мере пресечения на 72 часа. Итин в суде факт хищения не признал. novayagazeta 11:25:00 CEST