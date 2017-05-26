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26 Май 2017 г.
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Бывшего директора основанной Серебренниковым «Седьмой студии» отправили под домашний арест
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Пресненский суд Москвы отправил под домашний арест бывшего директора Седьмой студии Юрия Итина, Дождь. сообщает Обвинение просило поместить Итина в изолятор на два месяца. Сам Итин попросил отправить его под домашний арест. Адвокат просил отложить рассмотрение вопроса о мере пресечения на 72 часа. Итин в суде факт хищения не признал.
novayagazeta 11:25:00 CEST
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