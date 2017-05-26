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26 Май 2017 г.

Бывшего директора основанной Серебренниковым «Седьмой студии» отправили под домашний арест

Пресненский суд Москвы отправил под домашний арест бывшего директора Седьмой студии Юрия Итина, Дождь. сообщает Обвинение просило поместить Итина в изолятор на два месяца. Сам Итин попросил отправить его под домашний арест. Адвокат просил отложить рассмотрение вопроса о мере пресечения на 72 часа. Итин в суде факт хищения не признал.

novayagazeta 11:25:00 CEST

26.05.2017 01:03 : Суд в Москве отправил под домашний арест Юрия Итина — бывшего гендиректора студии, созданной Кириллом Серебренниковым

echomsk 0:21:00 CEST

Экс-главу "Седьмой студии" Итина отправили под домашний арест

interfax-ru 4:50:00 CEST

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