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26 Май 2017 г.

В Китае казнен бывший высокопоставленный чиновник Внутренней Монголии

Смертный приговор в отношении бывшего заместителя главы комитета Народного политического консультативного совета Китая (НПКС) автономного района Внутренняя Монголия (Северный Китай) Чжао Липина приведен в исполнение. Об этом сообщает «Синьхуа». Чжао был признан Верховным народным судом (ВНС) Китая виновным сразу по нескольким пунктам обвинения.

lenta 10:09:00 CEST

В Китае казнен бывший высокопоставленный чиновник

vesti 6:31:00 CEST

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