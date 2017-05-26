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26 Май 2017 г.
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В Китае казнен бывший высокопоставленный чиновник Внутренней Монголии
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Смертный приговор в отношении бывшего заместителя главы комитета Народного политического консультативного совета Китая (НПКС) автономного района Внутренняя Монголия (Северный Китай) Чжао Липина приведен в исполнение. Об этом сообщает «Синьхуа». Чжао был признан Верховным народным судом (ВНС) Китая виновным сразу по нескольким пунктам обвинения.
lenta 10:09:00 CEST
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