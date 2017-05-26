Смертный приговор в отношении бывшего заместителя главы комитета Народного политического консультативного совета Китая (НПКС) автономного района Внутренняя Монголия (Северный Китай) Чжао Липина приведен в исполнение. Об этом сообщает «Синьхуа». Чжао был признан Верховным народным судом (ВНС) Китая виновным сразу по нескольким пунктам обвинения. lenta 10:09:00 CEST