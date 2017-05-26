. Москва и Пекин выступают против развития ракетной программы Северной Кореи. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров после переговоров со своим китайским коллегой Ван И, сообщает «Одновременно мы подчеркнули контрпродуктивность попыток использовать действия Пхеньяна как повод.... lenta 16:14:00 CEST