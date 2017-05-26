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26 Май 2017 г.

Россия и Китай выступили против развития ракетной программы Пхеньяна

. Москва и Пекин выступают против развития ракетной программы Северной Кореи. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров после переговоров со своим китайским коллегой Ван И, сообщает «Одновременно мы подчеркнули контрпродуктивность попыток использовать действия Пхеньяна как повод....

lenta 16:14:00 CEST

Пекин раскритиковал размещение ПРО США в Южной Корее под предлогом проблемы КНДР

gazeta-ru 14:19:00 CEST

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