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26 Май 2017 г.

ФБР проводит проверку в отношении зятя Трампа по делу о «связях с РФ»

Проверка в отношении Кушнера может касаться его встреч с послом РФ в США Сергеем Кисляком. ФБР в рамках расследования якобы имевших место связей между помощниками президента США Дональда Трампа и представителями России проводит проверку в отношении Джареда Кушнера, старшего советника и зятя американского лидера.

izvestia-ru 6:02:00 CEST

ФБР считает зятя Трампа ключевым фигурантом расследования связей с РФ 26.05.2017 Сотрудников Федерального бюро расследований интересуют встречи Джареда Кушнера с послом РФ Сергеем Кисляком и председателем "Внешэкономбанка" Сергеем Горьковым.

deutschewelle-ru 3:08:00 CEST

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