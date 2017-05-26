Проверка в отношении Кушнера может касаться его встреч с послом РФ в США Сергеем Кисляком. ФБР в рамках расследования якобы имевших место связей между помощниками президента США Дональда Трампа и представителями России проводит проверку в отношении Джареда Кушнера, старшего советника и зятя американского лидера. izvestia-ru 6:02:00 CEST