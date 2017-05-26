ВЕНА, 25 мая. /ТАСС/. Очередная встреча ОПЕК и независимых стран, участвующих в сделке по сокращению добычи нефти, закончилась без сюрпризов. Альянс продлил действие текущего соглашения на условиях, утвержденных в конце 2016 года, до апреля 2018 года. Впрочем, министры не исключили того, что этой.... itartass_ru 5:12:00 CEST