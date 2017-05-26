Main Menu

News language and date

Analysis over time

26 Май 2017 г.

Без сюрпризов: соглашение по сокращению нефтедобычи продлено до апреля 2018 года

ВЕНА, 25 мая. /ТАСС/. Очередная встреча ОПЕК и независимых стран, участвующих в сделке по сокращению добычи нефти, закончилась без сюрпризов. Альянс продлил действие текущего соглашения на условиях, утвержденных в конце 2016 года, до апреля 2018 года. Впрочем, министры не исключили того, что этой....

itartass_ru 5:12:00 CEST

России не принципиален срок продления сделки по сокращению добычи нефти

itartass_ru 5:12:00 CEST

14:14 Аналитик: Падение нефти Brent к $50 за баррель продолжится

rosbalt 13:15:00 CEST

Цены на нефть вернулись к слабому росту 26 мая, Brent подорожала до $51,51 за баррель

bin 18:13:00 CEST

Стоимость барреля нефти марки Brent опустилась ниже $51

kommersant 6:47:00 CEST

Продление соглашения о сокращении добычи нефти уберет с рынка 1,7 млн баррелей в сутки

itartass_ru 5:12:00 CEST

Help about this topicCountries

Flag
United States (5)

Flag
Russian Federation (4)

Flag
Iran, Islamic Republic Of (3)

Help about this topicPlaces

Moskva(RU)

Help about this topicRelated People

Aleksandr Novak (2)

Natiq Aliyev (1)

Valeri Nesterov (1)

Алена Афанасьева (1)

Алексей Калачев (1)

Канат Бозумбаев (1)

Гарри Чилингарян (1)

Nordea Bank (1)

Райффайзенбанка Андрей Полищук (1)

Карлос Перес (1)

Тина Маргрете Солтведт (1)

Татьяна Митрова (1)

Help about this topicOther Names

OPEC (21)

Wall Street Journal (1)

Morgan Stanley (1)

BNP Paribas (1)

Help about this topicAlerts
Joint Research Center

The selection and placement of stories are determined automatically by a computer program.

This site is a joint project of DG-JRC and DG-Press.

THIS SITE IS STILL WORK IN PROGRESS. THEREFORE PLEASE EXCUSE ANY PROBLEMS!

Please send any comments or suggestions to Email address as image.

This site is a project of the SES Unit of the IPSC, DG-JRC.

The information on this site is subject to a disclaimer.