Также он заявил, что ГПУ уже отправила в суды дела в отношении чиновников времен бывшего президента Украины Виктора Януковича. При этом Луценко сообщил , что планирует уйти в отставку через полгода. По его словам, крайний срок, до которого он сможет оставаться генпрокурором, до апреля 2018 года. © АО Газета. gazeta-ru 7:12:00 CEST