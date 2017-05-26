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26 Май 2017 г.
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Луценко сообщил о возвращении в бюджет Украины почти $2 млрд
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Также он заявил, что ГПУ уже отправила в суды дела в отношении чиновников времен бывшего президента Украины Виктора Януковича. При этом Луценко сообщил , что планирует уйти в отставку через полгода. По его словам, крайний срок, до которого он сможет оставаться генпрокурором, до апреля 2018 года. © АО Газета.
gazeta-ru 7:12:00 CEST
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