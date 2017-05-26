Впервые в России: СПЧ попросил Путина провести административную амнистию МОСКВА, 26 мая, ФедералПресс. Представители Совета при президенте РФ по правам человека намерены выступить с предложением в адрес лидера российского государства о проведении первой в России административной амнистии. Как пишет «Коммерсантъ» , российское законодательство предусматривает такую возможность. fedpress 10:50:00 CEST В Госдуме выступили против проведения первой в России административной амнистии life 10:20:00 CEST