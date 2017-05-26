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26 Май 2017 г.
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Впервые в России: СПЧ попросил Путина провести административную амнистию
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МОСКВА, 26 мая, ФедералПресс. Представители Совета при президенте РФ по правам человека намерены выступить с предложением в адрес лидера российского государства о проведении первой в России административной амнистии. Как пишет «Коммерсантъ» , российское законодательство предусматривает такую возможность.
fedpress 10:50:00 CEST
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