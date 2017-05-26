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26 Май 2017 г.

Впервые в России: СПЧ попросил Путина провести административную амнистию

МОСКВА, 26 мая, ФедералПресс. Представители Совета при президенте РФ по правам человека намерены выступить с предложением в адрес лидера российского государства о проведении первой в России административной амнистии. Как пишет «Коммерсантъ» , российское законодательство предусматривает такую возможность.

fedpress 10:50:00 CEST

В Госдуме выступили против проведения первой в России административной амнистии

life 10:20:00 CEST

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