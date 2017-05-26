|News ClusterRussian
|
|
|Daily News Analysis, across languages and over time
|
|
|
26 Май 2017 г.
|
|
Знай свое место. За что Дональд Трамп толкнул премьера Черногории
|
. Президент США наглядно продемонстрировал, какое место будут занимать ее новые члены. Урок североатлантического этикета преподал президент США Дональд Трамп премьер-министру Черногории Душко Марковичу. Это произошло на саммите НАТО в Брюсселе, во время осмотра новой штаб-квартиры Североатлантического альянса.
aif 9:31:00 CEST
|
|
|