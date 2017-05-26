Main Menu

News language and date

Analysis over time

26 Май 2017 г.

Знай свое место. За что Дональд Трамп толкнул премьера Черногории

. Президент США наглядно продемонстрировал, какое место будут занимать ее новые члены. Урок североатлантического этикета преподал президент США Дональд Трамп премьер-министру Черногории Душко Марковичу. Это произошло на саммите НАТО в Брюсселе, во время осмотра новой штаб-квартиры Североатлантического альянса.

aif 9:31:00 CEST

Пушков: Трамп наглядно показал подлинное место Черногории в НАТО

rg 9:22:00 CEST

Трамп: НАТО будущего должно защитить восточный фланг от России

charter97 6:58:00 CEST

НАТО поможет правительству Ливии создать оборонительные институты

ura-inform 3:28:00 CEST

26.05.2017 11:04 : Лидеры стран НАТО приняли решение о присоединении альянса к коалиции против запрещённой группировки «ИГ»

echomsk 10:06:00 CEST

Столтенберг: НАТО присоединилось к коалиции по борьбе с ИГ

izvestia-ru 6:02:00 CEST

Трамп объявил, что от России исходят угрозы для НАТО, поэтому для "коллективной обороны" надо по 2% от ВВП каждой страны - члена альянса

newsru 7:36:00 CEST

Help about this topicCountries

Flag
United States (27)

Flag
Serbia And Montenegro (3)

Help about this topicPlaces

New York City(US)

Washington(US)

Help about this topicRelated People

Йенс Стольтенберг (7)

Donald Trump (7)

Dalia Grybauskaite (2)

Aleksiy Puşkov (2)

Тереза Мэй (1)

Filip Vujanovic (1)

Майкл Макфол (1)

Рекс Тиллерсон (2)

Шона Спайсера (1)

Шарлем Мишелем (1)

Черногории Душко Марковичу (1)

Джеймс Клэппер (1)

Help about this topicOther Names

NATO (56)

RIA Novosti (1)

The Times (1)

Help about this topicAlerts
Joint Research Center

The selection and placement of stories are determined automatically by a computer program.

This site is a joint project of DG-JRC and DG-Press.

THIS SITE IS STILL WORK IN PROGRESS. THEREFORE PLEASE EXCUSE ANY PROBLEMS!

Please send any comments or suggestions to Email address as image.

This site is a project of the SES Unit of the IPSC, DG-JRC.

The information on this site is subject to a disclaimer.