Возглавляемая премьер-министром Армении Кареном Карапетяном правительственная делегация с рабочим визитом находится в городе Казань (РФ) с целью участия в заседаниях Совета глав правительств СНГ и Евразийского межправительственного совета. Об этом сообщает пресс-служба правительства Армении. GolosArmeniiMain 14:40:00 CEST