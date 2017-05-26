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26 Май 2017 г.

Премьер принял участие в заседании Совета глав правительств стран СНГ в Казани

Возглавляемая премьер-министром Армении Кареном Карапетяном правительственная делегация с рабочим визитом находится в городе Казань (РФ) с целью участия в заседаниях Совета глав правительств СНГ и Евразийского межправительственного совета. Об этом сообщает пресс-служба правительства Армении.

GolosArmeniiMain 14:40:00 CEST

Вопросы сотрудничества обсудили на заседании Совета глав правительств СНГ в Казани

inform 16:19:00 CEST

11:13 Премьер-министр Узбекистана прибыл в Казань с рабочим визитом corner

fedpress 10:20:00 CEST

Страны СНГ будут вместе бороться с террористами

kp 14:04:00 CEST

15:50 Молдавский премьер объяснил, почему не посетил заседание Совета глав правительств стран СНГ в Казани

rosbalt 15:17:00 CEST

Украина не участвует в Совете глав правительств СНГ

interfax-ua-ru 11:42:00 CEST

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