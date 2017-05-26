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26 Май 2017 г.
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Премьер принял участие в заседании Совета глав правительств стран СНГ в Казани
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Возглавляемая премьер-министром Армении Кареном Карапетяном правительственная делегация с рабочим визитом находится в городе Казань (РФ) с целью участия в заседаниях Совета глав правительств СНГ и Евразийского межправительственного совета. Об этом сообщает пресс-служба правительства Армении.
GolosArmeniiMain 14:40:00 CEST
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