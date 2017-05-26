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26 Май 2017 г.

Количество задержанных по делу о теракте в Манчестере возросло до восьми человек

Журналисты британской газеты Times приводят новые подробности об исполнителе теракта в Манчестере. По данным издания, Салман Абеди планировал атаку в течение года. Прошлой весной он открыл счет в банке. Чтобы не вызывать подозрений, воспользовался им только для покупки гвоздей и винтов, которыми начинил взрывчатку.

1tv 6:50:00 CEST

Стало известно, как манчестерский террорист готовил атаку

day 9:18:00 CEST

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