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26 Май 2017 г.
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Количество задержанных по делу о теракте в Манчестере возросло до восьми человек
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Журналисты британской газеты Times приводят новые подробности об исполнителе теракта в Манчестере. По данным издания, Салман Абеди планировал атаку в течение года. Прошлой весной он открыл счет в банке. Чтобы не вызывать подозрений, воспользовался им только для покупки гвоздей и винтов, которыми начинил взрывчатку.
1tv 6:50:00 CEST
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