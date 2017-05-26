Журналисты британской газеты Times приводят новые подробности об исполнителе теракта в Манчестере. По данным издания, Салман Абеди планировал атаку в течение года. Прошлой весной он открыл счет в банке. Чтобы не вызывать подозрений, воспользовался им только для покупки гвоздей и винтов, которыми начинил взрывчатку. 1tv 6:50:00 CEST