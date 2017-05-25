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25 Май 2017 г.

Суд в Киеве принял решение по трем экс-главам налоговых служб

Экс-начальника налоговой службы в Святошинском районе Киева Юрия Мостипана суд отпустил под залог в 1 миллион гривен. На него надели электронный браслет. Бывшему главе налоговой службы в Полтавской области Владимиру Задорожному суд избрал меру пресечения в виде залога в размере 12 миллионов гривен. Также он обязан надеть электронный браслет.

telegraf-by 1:15:00 CEST

Спецоперация против экс-налоговиков: суд отпустил еще троих фигурантов

obozrevatel 15:47:00 CEST

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