ОДКБ – 15 лет вместе во имя безопасного мира и стабильного развития Принципы, изложенные в Договоре о коллективной безопасности и Уставе Организации составляют смысловой каркас ОДКБ, задают вектор последующих интеграционных усилий государств – членов нашей Организации. К настоящему моменту в формате ОДКБ наработана разветвленная правовая база, регламентирующая.... itartass_ru 13:38:00 CEST В ОДКБ начнет работать Центр кризисного реагирования rg 12:13:00 CEST