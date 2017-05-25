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25 Май 2017 г.

ОДКБ – 15 лет вместе во имя безопасного мира и стабильного развития

Принципы, изложенные в Договоре о коллективной безопасности и Уставе Организации составляют смысловой каркас ОДКБ, задают вектор последующих интеграционных усилий государств – членов нашей Организации. К настоящему моменту в формате ОДКБ наработана разветвленная правовая база, регламентирующая....

itartass_ru 13:38:00 CEST

В ОДКБ начнет работать Центр кризисного реагирования

rg 12:13:00 CEST

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