|News ClusterRussian
|
|
|Daily News Analysis, across languages and over time
|
|
|
25 Май 2017 г.
|
|
ОДКБ – 15 лет вместе во имя безопасного мира и стабильного развития
|
Принципы, изложенные в Договоре о коллективной безопасности и Уставе Организации составляют смысловой каркас ОДКБ, задают вектор последующих интеграционных усилий государств – членов нашей Организации. К настоящему моменту в формате ОДКБ наработана разветвленная правовая база, регламентирующая....
itartass_ru 13:38:00 CEST
|
|
|