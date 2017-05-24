Центробанк предложил новый порядок расчета стоимости полиса ОСАГО в зависимости от возраста и стажа водителя. Нововведения касаются усовершенствования системы расчетов коэффициентов. Их использование сделает расчет ОСАГО более справедливым без повышения тарифа, заявил президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс. aif 17:55:00 CEST