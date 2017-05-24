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24 Май 2017 г.

Для кого полис ОСАГО может подорожать в несколько раз?

Центробанк предложил новый порядок расчета стоимости полиса ОСАГО в зависимости от возраста и стажа водителя. Нововведения касаются усовершенствования системы расчетов коэффициентов. Их использование сделает расчет ОСАГО более справедливым без повышения тарифа, заявил президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс.

aif 17:55:00 CEST

МОСКВА, 24 мая, ФедералПресс. Центральный банк России предложил разделить полиса ОСАГО по цене для водителей в зависимости от их стажа и возраста. Так, для опытных водителей страховой полис может стать дешевле.

fedpress 13:01:00 CEST

ЦБ предложил изменить порядок расчета стоимости ОСАГО

rbc 8:49:00 CEST

ЦБ предложил новый порядок расчета стоимости ОСАГО

gazeta-ru 10:15:00 CEST

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