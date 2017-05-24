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24 Май 2017 г.
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Для кого полис ОСАГО может подорожать в несколько раз?
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Центробанк предложил новый порядок расчета стоимости полиса ОСАГО в зависимости от возраста и стажа водителя. Нововведения касаются усовершенствования системы расчетов коэффициентов. Их использование сделает расчет ОСАГО более справедливым без повышения тарифа, заявил президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс.
aif 17:55:00 CEST
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