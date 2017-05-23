|News ClusterRussian
|
|
|Daily News Analysis, across languages and over time
|
|
|
23 Май 2017 г.
|
|
В Белом доме подтвердил, что заменят военную помощь на кредиты
|
Соединенные Штаты Америки действительно намерены изменить принципы оказания военной помощи ряду стран с предоставления грантов на кредиты. В следующем году будет изменено пару иностранных военных программ с прямых грантов на кредиты. Об этом во вторник утром, 23 мая, заявил директор административно-бюджетного управления Белого дома Мик Малвейни.
ura-inform 7:33:00 CEST
|
|
|