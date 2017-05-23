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23 Май 2017 г.

В Белом доме подтвердил, что заменят военную помощь на кредиты

Соединенные Штаты Америки действительно намерены изменить принципы оказания военной помощи ряду стран с предоставления грантов на кредиты. В следующем году будет изменено пару иностранных военных программ с прямых грантов на кредиты. Об этом во вторник утром, 23 мая, заявил директор административно-бюджетного управления Белого дома Мик Малвейни.

ura-inform 7:33:00 CEST

CША подтвердили отмену бесплатной военной помощи Украине

polit 7:28:00 CEST

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