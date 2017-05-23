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23 Май 2017 г.

16:42 Глава Нижнего Новгорода подал заявление о досрочном прекращении полномочий

Глава Нижнего Новгорода Иван Карнилин написал заявление с просьбой освободить его от занимаемой должности. Об этом сообщили в управлении по связям с общественностью и СМИ городской думы. Я принял для себя решение уйти с поста главы города, чтобы дать дорогу молодым, приводятся в сообщении слова Карнилина.

rosbalt 15:54:00 CEST

15:49 Глава Нижнего Новгорода покидает пост corner

fedpress 15:03:00 CEST

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