Глава Нижнего Новгорода Иван Карнилин написал заявление с просьбой освободить его от занимаемой должности. Об этом сообщили в управлении по связям с общественностью и СМИ городской думы. Я принял для себя решение уйти с поста главы города, чтобы дать дорогу молодым, приводятся в сообщении слова Карнилина. rosbalt 15:54:00 CEST