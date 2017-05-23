|News ClusterRussian
|
|
|Daily News Analysis, across languages and over time
|
|
|
23 Май 2017 г.
|
|
Ответственность за теракт в Манчестере взяло на себя «Исламское государство»
|
Террористическая группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за теракт в Манчестере, в результате которого погибли 22 человека. Соответствующее видео боевиков размещено в социальных сетях, сообщает ТАСС со ссылкой на иракский интернет-портал. Ранее в полиции города заявили , что взрыв совершил смертник.
lenta 9:04:00 CEST
|
|
|