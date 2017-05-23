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23 Май 2017 г.

Ответственность за теракт в Манчестере взяло на себя «Исламское государство»

Террористическая группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за теракт в Манчестере, в результате которого погибли 22 человека. Соответствующее видео боевиков размещено в социальных сетях, сообщает ТАСС со ссылкой на иракский интернет-портал. Ранее в полиции города заявили , что взрыв совершил смертник.

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Разведка США: причастность ИГ к теракту в Манчестере пока не установлена

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