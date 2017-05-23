Ответственность за теракт в Манчестере взяло на себя «Исламское государство» Террористическая группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за теракт в Манчестере, в результате которого погибли 22 человека. Соответствующее видео боевиков размещено в социальных сетях, сообщает ТАСС со ссылкой на иракский интернет-портал. Ранее в полиции города заявили , что взрыв совершил смертник. lenta 9:04:00 CEST Разведка США: причастность ИГ к теракту в Манчестере пока не установлена day 16:33:00 CEST

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