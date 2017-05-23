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23 Май 2017 г.
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«Мегафон» предложил абонентам три варианта компенсации за сбой связи
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Генеральный директор компании МегаФон Сергей Солдатенков рассказал о компенсациях всем клиентам, оказавшимся без связи в пятницу 19 мая из-за крупнейшего сбоя программного обеспечения. Абоненты Москвы, Нижнего Новгорода, Казани, Уфы и других городов Центральной России и Поволжья могут рассчитывать....
km 12:08:00 CEST
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