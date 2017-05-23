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23 Май 2017 г.

«Мегафон» предложил абонентам три варианта компенсации за сбой связи‍

Генеральный директор компании МегаФон Сергей Солдатенков рассказал о компенсациях всем клиентам, оказавшимся без связи в пятницу 19 мая из-за крупнейшего сбоя программного обеспечения. Абоненты Москвы, Нижнего Новгорода, Казани, Уфы и других городов Центральной России и Поволжья могут рассчитывать....

km 12:08:00 CEST

Абонентам предложили интернет-трафик, голосовые соединения или просмотр одного фильма

kommersant 8:29:00 CEST

Пользователи смогут выбрать один из трех ее вариантов: 1 Гб трафика и 50 минут голосовой связи, 2 Гб трафика, бесплатный просмотр нового фильма на Мегафон. ТВ

trud 10:31:00 CEST

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