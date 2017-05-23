Генеральный директор компании МегаФон Сергей Солдатенков рассказал о компенсациях всем клиентам, оказавшимся без связи в пятницу 19 мая из-за крупнейшего сбоя программного обеспечения. Абоненты Москвы, Нижнего Новгорода, Казани, Уфы и других городов Центральной России и Поволжья могут рассчитывать.... km 12:08:00 CEST