|News ClusterRussian
|
|
|Daily News Analysis, across languages and over time
|
|
|
23 Май 2017 г.
|
|
На родине Уго Чавеса сожгли дом родителей
|
Протестующие в Венесуэле сожгли дом детства бывшего президента страны Уго Чавеса в городе Баринас, сообщает во вторник агентство Ассошиэйтед Пресс. Кроме того, по данным агентства, в ходе протестов разрушены пять статуй, установленных в память У.Чавеса. Акции протеста проходят в Венесуэле почти ежедневно с начала апреля.
interfax-ua-ru 13:26:00 CEST
|
|
|