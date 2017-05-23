Протестующие в Венесуэле сожгли дом детства бывшего президента страны Уго Чавеса в городе Баринас, сообщает во вторник агентство Ассошиэйтед Пресс. Кроме того, по данным агентства, в ходе протестов разрушены пять статуй, установленных в память У.Чавеса. Акции протеста проходят в Венесуэле почти ежедневно с начала апреля. interfax-ua-ru 13:26:00 CEST