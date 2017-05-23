|News ClusterRussian
|
|
|Daily News Analysis, across languages and over time
|
|
|
23 Май 2017 г.
|
|
Рада одобрила введение на телевидении квоты в 75% на украинский язык
|
Москва, 23 мая - АиФ-Москва. РИА Новости Депутаты Верховной рады приняли закон о введении на общенациональных телеканалах Украины квоты в 75% на программы и фильмы на государственном языке. За соответствующий закон проголосовали 269 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов, сообщает РИА Новости.
aif 13:02:00 CEST
|
|
|