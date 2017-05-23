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23 Май 2017 г.

Рада одобрила введение на телевидении квоты в 75% на украинский язык

Москва, 23 мая - АиФ-Москва. РИА Новости Депутаты Верховной рады приняли закон о введении на общенациональных телеканалах Украины квоты в 75% на программы и фильмы на государственном языке. За соответствующий закон проголосовали 269 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов, сообщает РИА Новости.

aif 13:02:00 CEST

Верховная рада ввела квоту в 75% на украинский язык на телевидении

life 11:54:00 CEST

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