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22 Май 2017 г.

11:45 В России отзывают почти 9 тысяч автомобилей Jeep Grand Cherokee

ООО ЭфСиЭй РУС, являющимся официальным представителем Jeep на российском рынке. проинформировало Росстандарт о добровольном отзыве 8 тыс. 890 транспортных средств марки Jeep Grand Cherokee. Отзыву подлежат автомобили, реализованные с сентября 2014 года по апрель 2016 года, говорится в сообщении ведомства.

rosbalt 11:45:00 CEST

Jeep отзывает почти 9 тыс. автомобилей Grand Cherokee в России

izvestia-ru 12:21:00 CEST

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