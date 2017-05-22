11:45 В России отзывают почти 9 тысяч автомобилей Jeep Grand Cherokee ООО ЭфСиЭй РУС, являющимся официальным представителем Jeep на российском рынке. проинформировало Росстандарт о добровольном отзыве 8 тыс. 890 транспортных средств марки Jeep Grand Cherokee. Отзыву подлежат автомобили, реализованные с сентября 2014 года по апрель 2016 года, говорится в сообщении ведомства. rosbalt 11:45:00 CEST Jeep отзывает почти 9 тыс. автомобилей Grand Cherokee в России izvestia-ru 12:21:00 CEST

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