|News ClusterRussian
|
|
|Daily News Analysis, across languages and over time
|
|
|
22 Май 2017 г.
|
|
11:45 В России отзывают почти 9 тысяч автомобилей Jeep Grand Cherokee
|
ООО ЭфСиЭй РУС, являющимся официальным представителем Jeep на российском рынке. проинформировало Росстандарт о добровольном отзыве 8 тыс. 890 транспортных средств марки Jeep Grand Cherokee. Отзыву подлежат автомобили, реализованные с сентября 2014 года по апрель 2016 года, говорится в сообщении ведомства.
rosbalt 11:45:00 CEST
|
|
|