Издание "Город на Бире" (Биробиджан) сообщило сегодня, 22 мая, что российский офицер погиб в Сирии, пытаясь спасти своего товарища. Издание, ссылаясь на отделение ветеранской организации "Боевое братство" в Еврейской автономной области, пишет, что капитан Вооруженных сил РФ Евгений Константинов погиб в бою с террористами в Сирии в начале мая. justmedia 15:05:00 CEST