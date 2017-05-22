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22 Май 2017 г.

СМИ сообщили о гибели двух российских военных в Сирии

Издание "Город на Бире" (Биробиджан) сообщило сегодня, 22 мая, что российский офицер погиб в Сирии, пытаясь спасти своего товарища. Издание, ссылаясь на отделение ветеранской организации "Боевое братство" в Еврейской автономной области, пишет, что капитан Вооруженных сил РФ Евгений Константинов погиб в бою с террористами в Сирии в начале мая.

justmedia 15:05:00 CEST

"Получил шесть пуль": армия Путина понесла очередные потери в Сирии

obozrevatel 11:39:00 CEST

"Бросился на помощь боевому товарищу"

gazeta-ru 17:06:00 CEST

Погибшие в Сирии российские военные советники были брошены сирийской армией в разгар боя

polit 12:55:00 CEST

СМИ сообщили о гибели в Сирии российского военного советника

lenta 12:04:00 CEST

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