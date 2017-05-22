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22 Май 2017 г.
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Дутерте: Визит в РФ подчеркивает независимость политики
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Филиппинский лидер рассказал о новых приоритетах внешней политики своей страны. Президент Филиппин Родриго Дутерте заявил, что пока отказался от визита в Вашингтон, так как считает, что сначала должен посетить Россию. Ранее президент США Дональд Трамп пообещал посетить Филиппины в ноябре и пригласил филиппинского президента в Вашингтон.
izvestia-ru 11:21:00 CEST
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