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22 Май 2017 г.

Дутерте: Визит в РФ подчеркивает независимость политики

Филиппинский лидер рассказал о новых приоритетах внешней политики своей страны. Президент Филиппин Родриго Дутерте заявил, что пока отказался от визита в Вашингтон, так как считает, что сначала должен посетить Россию. Ранее президент США Дональд Трамп пообещал посетить Филиппины в ноябре и пригласил филиппинского президента в Вашингтон.

izvestia-ru 11:21:00 CEST

В Москву прибыл с визитом президент Филиппин Родриго Дутерте

ntv 23:33:00 CEST

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