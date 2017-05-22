Филиппинский лидер рассказал о новых приоритетах внешней политики своей страны. Президент Филиппин Родриго Дутерте заявил, что пока отказался от визита в Вашингтон, так как считает, что сначала должен посетить Россию. Ранее президент США Дональд Трамп пообещал посетить Филиппины в ноябре и пригласил филиппинского президента в Вашингтон. izvestia-ru 11:21:00 CEST