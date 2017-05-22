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22 Май 2017 г.

Пушков: словами «Брехло» и «Позор» подведены итоги президентства Порошенко

Об этом сенатор написал на своей странице в Twitter. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал недавний инцидент, произошедший с президентом Украины Петром Порошенко после посещения мемориала «Быковнянские могилы» под Киевом, когда граждане....

izvestia-ru 7:14:00 CEST

Крики «Позор» в адрес Порошенко сочли емкой характеристикой его президентства

lenta 9:43:00 CEST

Пушков увидел в выкриках в адрес Порошенко «главные итоги» его президентства

tatar-inform 11:01:00 CEST

Пушков о побеге Порошенко под крики "Брехло": Главные итоги его президентства

life 8:31:00 CEST

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