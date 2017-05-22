Об этом сенатор написал на своей странице в Twitter. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал недавний инцидент, произошедший с президентом Украины Петром Порошенко после посещения мемориала «Быковнянские могилы» под Киевом, когда граждане.... izvestia-ru 7:14:00 CEST