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22 Май 2017 г.
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Пушков: словами «Брехло» и «Позор» подведены итоги президентства Порошенко
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Об этом сенатор написал на своей странице в Twitter. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал недавний инцидент, произошедший с президентом Украины Петром Порошенко после посещения мемориала «Быковнянские могилы» под Киевом, когда граждане....
izvestia-ru 7:14:00 CEST
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