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22 Май 2017 г.

Посещение ГМИИ им. А. С. Пушкина в день 105-летия музея будет бесплатным

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Государcтвенный музей изобразительных искусств (ГМИИ) им. А. С. Пушкина в честь своего 105-летия, которое будет отмечаться 31 мая, откроет в Парке Горького выставку архивных фотографий, а вход в сам музей в этот день будет бесплатным. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГМИИ.

itartass_ru 12:33:00 CEST

ПУШКИНСКИЙ МУЗЕЙ БУДЕТ РАБОТАТЬ БЕСПЛАТНО 31 МАЯ

mospravda 9:53:00 CEST

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