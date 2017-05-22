МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Государcтвенный музей изобразительных искусств (ГМИИ) им. А. С. Пушкина в честь своего 105-летия, которое будет отмечаться 31 мая, откроет в Парке Горького выставку архивных фотографий, а вход в сам музей в этот день будет бесплатным. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГМИИ. itartass_ru 12:33:00 CEST