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22 Май 2017 г.
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Доходы Кадырова выросли более чем в два раза к уровню 2015 года
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ГРОЗНЫЙ, 22 мая. /ТАСС/. Доходы главы Чечни Рамзана Кадырова в 2016 году увеличились более чем в два раза по сравнению с 2015 годом, когда он заработал немногим более 5 млн руб., и составили 11,5 млн рублей. Соответствующая информация содержится в декларации о доходах, расходах и имуществе Кадырова,....
itartass_ru 12:28:00 CEST
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