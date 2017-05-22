ГРОЗНЫЙ, 22 мая. /ТАСС/. Доходы главы Чечни Рамзана Кадырова в 2016 году увеличились более чем в два раза по сравнению с 2015 годом, когда он заработал немногим более 5 млн руб., и составили 11,5 млн рублей. Соответствующая информация содержится в декларации о доходах, расходах и имуществе Кадырова,.... itartass_ru 12:28:00 CEST