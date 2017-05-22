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22 Май 2017 г.

Доходы Кадырова выросли более чем в два раза к уровню 2015 года

ГРОЗНЫЙ, 22 мая. /ТАСС/. Доходы главы Чечни Рамзана Кадырова в 2016 году увеличились более чем в два раза по сравнению с 2015 годом, когда он заработал немногим более 5 млн руб., и составили 11,5 млн рублей. Соответствующая информация содержится в декларации о доходах, расходах и имуществе Кадырова,....

itartass_ru 12:28:00 CEST

22.05.2017 16:30 : Доходы Кадырова в прошлом году выросли вдвое

echomsk 16:10:00 CEST

Доходы детей Кадырова выросли в десятки раз за год

svobodanews 14:19:00 CEST

Доходы Кадырова в прошлом году выросли вдвое

trud 15:36:00 CEST

За 2016 год Кадыров заработал 11,5 млн рублей

life 14:38:00 CEST

Доходы Кадырова в 2016 году выросли более чем вдвое

izvestia-ru 12:21:00 CEST

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