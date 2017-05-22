|News ClusterRussian
|
|
|Daily News Analysis, across languages and over time
|
|
|
22 Май 2017 г.
|
|
На Байковом кладбище похитили бюст идеолога украинского национализма Михновского
|
Неизвестные похитили бюст, установленный на могиле украинского общественного и политического деятеля конца XIX — начала XX века Николая Михновского, сообщил глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович. "На Байковом кладбище исчез бюст Николая Михновского с памятника на его могиле", - написал В.
interfax-ua-ru 15:10:00 CEST
|
|
|