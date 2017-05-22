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22 Май 2017 г.

На Байковом кладбище похитили бюст идеолога украинского национализма Михновского

Неизвестные похитили бюст, установленный на могиле украинского общественного и политического деятеля конца XIX — начала XX века Николая Михновского, сообщил глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович. "На Байковом кладбище исчез бюст Николая Михновского с памятника на его могиле", - написал В.

interfax-ua-ru 15:10:00 CEST

Бюст отца-основателя украинского национализма украли в Киеве

vz 14:12:00 CEST

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