Неизвестные похитили бюст, установленный на могиле украинского общественного и политического деятеля конца XIX — начала XX века Николая Михновского, сообщил глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович. "На Байковом кладбище исчез бюст Николая Михновского с памятника на его могиле", - написал В. interfax-ua-ru 15:10:00 CEST