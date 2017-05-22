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22 Май 2017 г.
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Сборная Швеции выиграла ЧМ по хоккею, победив Канаду в финале
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Сборная Швеции по хоккею завоевала "золото" чемпионата мира 2017 года. В финале соревнования шведы нанесли поражение национальной командой Канаде, вырвав победу в серии буллитов. На 40-й минуте Виктор Хедман вывел сборную Швеции вперед, при этом его команда во время взятия ворот соперника находилась в численном меньшинстве.
interfax-ua-ru 4:07:00 CEST
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