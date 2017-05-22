Роскомнадзор получит доступ к персональным данным граждан. МОСКВА, 22 мая, ФедералПресс. Минкомсвязи подготовило проект постановления правительства, в котором прописан порядок госконтроля за обработкой персональных данных. Как сообщают «Известия» , изменения вносятся в статью 23 закона «О персональных данных». fedpress 8:53:00 CEST