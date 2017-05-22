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22 Май 2017 г.

09:26 Роскомнадзор получит доступ к персональным данным граждан corner

Роскомнадзор получит доступ к персональным данным граждан. МОСКВА, 22 мая, ФедералПресс. Минкомсвязи подготовило проект постановления правительства, в котором прописан порядок госконтроля за обработкой персональных данных. Как сообщают «Известия» , изменения вносятся в статью 23 закона «О персональных данных».

fedpress 8:53:00 CEST

Роскомнадзор получит доступ ко всем персональным данным россиян

afn 10:15:00 CEST

Роскомнадзор получит доступ ко всем личным данным пользователей сети

tatar-inform 9:27:00 CEST

Роскомнадзор получит доступ к персональным данным россиян

tatar-inform 6:05:00 CEST

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