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22 Май 2017 г.
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09:26 Роскомнадзор получит доступ к персональным данным граждан corner
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Роскомнадзор получит доступ к персональным данным граждан. МОСКВА, 22 мая, ФедералПресс. Минкомсвязи подготовило проект постановления правительства, в котором прописан порядок госконтроля за обработкой персональных данных. Как сообщают «Известия» , изменения вносятся в статью 23 закона «О персональных данных».
fedpress 8:53:00 CEST
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