Мэрия накажет подрядчиков за нарушения при обрезке деревьев в двух районах Красноярска. 22 мая на своей странице Facebook общественник Александр Колотов опубликовал официальные ответы на свои жалобы. Представитель экологической организации указал муниципальному Центру недвижимости на неправильную обрезку деревьев на ул. Newslab 10:10:00 CEST