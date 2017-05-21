Найденные в городе Ардаган на северо-востоке Турции останки российского офицера, умершего в XIX веке, идентифицированы, это был подполковник Карл Ржепецкий, сообщает газета Haberturk со ссылкой на местные власти. Ржепецкий, по данным издания, служил в 78-й Навагинском полку 20-й стрелковой дивизии 1-го Кавказского армейского корпуса. vz 12:43:00 CEST