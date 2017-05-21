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21 Май 2017 г.
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Установлена личность захороненного в Турции в XIX веке российского офицера
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Найденные в городе Ардаган на северо-востоке Турции останки российского офицера, умершего в XIX веке, идентифицированы, это был подполковник Карл Ржепецкий, сообщает газета Haberturk со ссылкой на местные власти. Ржепецкий, по данным издания, служил в 78-й Навагинском полку 20-й стрелковой дивизии 1-го Кавказского армейского корпуса.
vz 12:43:00 CEST
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