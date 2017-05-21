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21 Май 2017 г.

Жители Швейцарии на референдуме проголосовали за отказ от АЭС

В Швейцарии на референдуме по новой стратегии развития энергетики страны победили сторонники отказа от атомной энергетики. Об этом свидетельствуют результаты голосования, опубликованные на сайте швейцарского правительства. За Энергетическую стратегию 2050, которая подразумевает отказ от строительства новых АЭС, проголосовали 58% жителей страны.

rbc 20:39:00 CEST

21.05.2017 15:32 : На референдуме в Швейцарии побеждают сторонники отказа от атомной энергетики

echomsk 15:08:00 CEST

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