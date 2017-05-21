|News ClusterRussian
|
|
|Daily News Analysis, across languages and over time
|
|
|
21 Май 2017 г.
|
|
Жители Швейцарии на референдуме проголосовали за отказ от АЭС
|
В Швейцарии на референдуме по новой стратегии развития энергетики страны победили сторонники отказа от атомной энергетики. Об этом свидетельствуют результаты голосования, опубликованные на сайте швейцарского правительства. За Энергетическую стратегию 2050, которая подразумевает отказ от строительства новых АЭС, проголосовали 58% жителей страны.
rbc 20:39:00 CEST
|
|
|