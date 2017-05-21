Президент Украины Петр Порошенко рассказал о том, что украинцы способны прожить без российских социальных сетей. Об этом, как передает 112 Украина, политик заявил во время мероприятия, посвященного Дню памяти жертв политических репрессий.​ Без подконтрольных КГБ-ФСБ социальных сетей мой украинский.... rbc 13:00:00 CEST