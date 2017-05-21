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21 Май 2017 г.

Порошенко сообщил о способности украинцев прожить без российских соцсетей

Президент Украины Петр Порошенко рассказал о том, что украинцы способны прожить без российских социальных сетей. Об этом, как передает 112 Украина, политик заявил во время мероприятия, посвященного Дню памяти жертв политических репрессий.​ Без подконтрольных КГБ-ФСБ социальных сетей мой украинский....

rbc 13:00:00 CEST

Президент Украины заявил, что российские соцсети подконтрольны спецслужбам.

trud 13:43:00 CEST

Порошенко: Украинцы способны прожить без подконтрольных ФСБ российских соцсетей

vz 11:11:00 CEST

Пропагандиста Путина задело высказывание Порошенко о ВК

obozrevatel 13:22:00 CEST

Порошенко: мой народ проживет без соцсетей ФСБ

telegraf-by 15:14:00 CEST

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