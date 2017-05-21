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21 Май 2017 г.
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Порошенко сообщил о способности украинцев прожить без российских соцсетей
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Президент Украины Петр Порошенко рассказал о том, что украинцы способны прожить без российских социальных сетей. Об этом, как передает 112 Украина, политик заявил во время мероприятия, посвященного Дню памяти жертв политических репрессий. Без подконтрольных КГБ-ФСБ социальных сетей мой украинский....
rbc 13:00:00 CEST
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